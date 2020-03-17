Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: 'Her türlü senaryoya hazırlıklıyız'

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç yaptığı açıklamada "Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitim sürecinin başlatılması ve evden çalışmaya geçilmesi data kullanım alışkanlıklarımızı da değiştirmektedir." dedi.

"Evden çalışmaya geçen firmaların video konferans ve benzeri iletişim yöntemlerini kullanması, bireylerin zorunlu olarak daha çok evde bulunmaları internet trafiğindeki artışın, akşam yoğun saatlerden gün içine sarkan bir duruma dönüştüğünü ortaya koyuyor." diye konuşan Kıraç, şu açıklamayı yaptı: "Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 16 Mart Pazartesi gününe kadar geçen süre zarfında, veri kullanım hacminde geçen haftaki normal günlerle karşılaştırdığımızda yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusu. Müşterimiz, evde oldukları için sabit internet şebekesini kullanmaktalar.

Türkiye'nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Türk Telekom'un fiber internet abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı limitsiz tarifelerden hizmet alıyor. Kapasitemizi en etkin şekilde kullanıp, müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak üzere tüm eforumuzu veriyoruz.

Diğer taraftan, Türk Telekom olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sunduğumuz 3 GB ücretsiz interneti, uzaktan eğitim döneminde, 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardık. Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunuyor ve 40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağlıyoruz. Bu süreçte sağladığımız bu destekle öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı'ndan faydalanırken eğitime odaklansınlar istiyoruz.”