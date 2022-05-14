Türk Telekom, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlarının sponsoru oldu

Türk Telekom, spora verdiği desteği sürdürerek; 81 ilde, 15 farklı branşta, 730 spor kulübü ile down sendromlu, otizmli ve mental sporcuyu destekleyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlarının sponsoru oldu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki tüm ulusal ve uluslararası faaliyetleri belirleme, düzenleme ve denetleme yetkisine sahip olan TÖSSFED, özel sporcuların arşivini oluşturuyor ve bu sporcuların tanınırlığını artırmaya, toplumla entegre olmalarını sağlamaya ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en üst düzeyde temsil etmelerine aracı oluyor.

TÖSSFED'in bünyesindeki Para Atletizm Milli Takımı Ağustos 2021'de Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Mihriban Korkmaz ile Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmış ve Esra Bayrak ilk kez Paralimpik Oyunlar dördüncüsü olmuştu. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ise Ekim 2021'de İtalya'da tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmuş, Nisan 2022'de Peru'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza atmış ve şampiyonada dünya üçüncüsü olmuştu.

Türk Telekom; ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom Basketbol Takımı ile mücadele ederken, TV platformu Tivibu ile Erkekler ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni yayınlıyor. Şirket ayrıca basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya desteklerini sürdürüyor.