Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkardı

Türk Telekom, koronavirüs salgını nedeniyle bu zorlu dönemde müşterilerine daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, son olarak, evden çalışma ve uzaktan eğitim sürecinin büyük önem kazandığı bu günlerde, Türk Telekom, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızlarını 2 katına çıkardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.