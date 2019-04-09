Türk Telekom ve Nokia'dan Endüstri 4.0 5G denemesi

Türk Telekom, Nokia ile birlikte geliştirdiği 5G denemelerini Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta kurulan ve uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu olan 5G test şebekesi üzerinden yeni nesil haberleşme teknolojisinin yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme kabiliyetlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada; 5G teknolojisinin düşük gecikme ve yüksek bant genişliğinden yararlanarak Türkiye'deki ilk Endüstri 4.0 denemesini gerçekleştiren Türk Telekom ve Nokia; akıllı fabrika testinin yanı sıra akıllı şehir ve kamu güvenliği alanlarında da yeni nesil haberleşme teknolojisinin sunacağı kolaylıkları ve faydaları tanıttı. 5G'nin kabiliyetlerini kullanarak kritik endüstriyel uygulamalarda gerçekleşen hataları minimuma düşürmek ve aynı zamanda üretimi ve verimliliği maksimuma çıkartma hedefiyle yola çıkan Türk Telekom ve Nokia, Türkiye'nin Endüstri 4.0 alanındaki ilk 5G denemesini gerçekleştirdi.

Kıraç: "5G ile Türkiye'deki Endüstri 4.0 süreci hız kazanacak"

Yapılan bilgilendirmede; deneme alanında kurulan montaj hattı üzerindeki bir işlemi izleyip analiz etmek için kullanılan gerçek zamanlı video analitiği destekli arttırılmış gerçeklik (AR) uygulaması sayesinde, montaj hattı operatörü işlemdeki herhangi bir hata hakkında anında bilgilendirilerek olası üretim hataları gerçek zamanlı olarak önlenip düzeltildi. Böylece üretimde yüksek performans, güvenilirlik ve kalite sağlandı.

Türkiye'de ilk defa 5G teknolojilerinin akıllı fabrika alanında uygulanmasından dolayı oldukça dikkat çeken bu Endüstri 4.0 denemesinin arkasındaki teknolojiyi açıklayan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Bu denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zeka teknolojileri dışında ultra düşük gecikme kabiliyeti sağlayan Multi-Access Edge Computing (Çoklu Erişimli Uç Kenar Bilişimi) teknolojisinden yararlandık. Sonuç olarak verilerin kullanılacağı uç noktaya yakın bir yerde işlenmesini sağlayarak işlemdeki gecikmeler önemli ölçüde azaltıldı. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz bu denemeler ile 5G alanındaki çalışmalarımızı farklı bir alanda göstermiş olduk. Bu çalışma Türkiye'deki Endüstri 4.0 sürecini hızlandıracak çok önemli bir etki oluşturacaktır" dedi.

Kamu güvenliği ve akıllı şehirler de 5G teknolojisine emanet

Endüstri 4.0 alanındaki 5G denemelerine ilave olarak kamu güvenliği ve akıllı şehirler alanlarında da 5G denemesi gerçekleştiren Türk Telekom ve Nokia, 5G teknolojisinin yüksek veri iletme hızının mümkün kıldığı anlık görüntü aktarımını sanal gerçeklik (VR) kamera çözümleri ile birleştirdi. Deneme alanındaki ziyaretçilere 360 derecelik bir kamera ile çekilen Türk Telekom Ümraniye Teknopark çatısından alınan gerçek zamanlı görüntüleri VR gözlükler ile izletildi ve ziyaretçilere çatıda bulunma algısı oluşturuldu.

Sanal gerçeklik oyunlarında da 5G farkı ortaya kondu

Deneme alanındaki başka bir alanda ise ziyaretçilere sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile bu sefer bir stadyum deneyimi yaşatıldı. 5G teknolojisinin düşük gecikme hızının ortaya konulduğu bu deneme kapsamında ziyaretçilerden sanal kaleye doğru penaltı atışları yapmaları istendi. 5G bağlantısı üzerinden anında algılanıp internete aktarılan şutlar sanal kaleci tarafından engellendi. Aynı deneme 4.5G üzerinden yapıldığında ise bu bağlantının gecikme süresinden dolayı, sanal kaleci atılan şutu geç algıladığı için golleri engelleyemedi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikmenin kullanıcı deneyimlerine olan etkisini net ve keyifli bir şekilde gösteren bu deneme ziyaretçilerden yüksek ilgi gördü.

Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Nokia Başkan Yardımcısı Mikko Lavanti, "Nokia'nın şimdiden dünya genelinde 30'dan fazla ticari 5G referansı var. Türk Telekom'la beraber gerçekleştirdiğimiz bu deneme ile 5G'yi Türkiye'de gerçeğe dönüştürme yolunda bir kez daha önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Nokia'nın eksiksiz 5G portföyü sayesinde, 5. Nesil haberleşme sistemlerinin uçtan uca tüm unsurlarını sunabiliyor ve dünyanın her coğrafyasındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En yakın gelecekte Türk Telekom'un da müşterilerine ultra geniş bantlı ve düşük gecikmeli 5G hizmetlerini sunması için destek olmaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

Türk Telekom ve Nokia'nın 1-5 Nisan tarihlerinde Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta 3GPP ile uyumlu ticari ekipmanlarla gerçekleştirdikleri 5G denemeleri 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Binası'nda ziyaretçilere açık olacak.