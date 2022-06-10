Türk Telekom ‘Yazılım Geliştirme Kampı' tamamlandı

Mikroservis Mimarisi odağında yapılan kampta gençler, yazılım geliştirmenin detayları ile ilgili dört günlük kamp süresince alanında uzman danışmanlardan teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Proje yarışmasını; Ceyhan Arda Noğay birinci, Mücahit Topçu ikinci ve Mehmet Furkan Çevik üçüncü tamamlayarak toplamda 100 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom'un gençlere yazılım alanında yenilikçi teknolojiler üzerinde uzmanlaşma fırsatı sunmayı amaçlayan ve 2 bin 500'e yakın gencin başvurduğu Yazılım Geliştirme Kampı tamamlandı. Başvurular sonrasındaki değerlendirme, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından 25 genç, şirketin yöneticileri ile alanındaki uzmanlardan çeşitli alanlardaki deneyimlerini dinleme ve uygulamalı eğitim alma imkânına erişti.

Kampın kapanış etkinliğinde finalistler ile bir araya gelen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, kamp süreciyle ilgili değerlendirmeler yaparak şöyle konuştu: “Yazılım Geliştirme Kampı ile ülkemizin genç yeteneklerine ulaşmayı ve yazılım teknolojileri konusunda en yeni imkânları sağlamayı hedefledik. Bu alana ilgi duyan gençlerimizin şirketin yüksek teknoloji alanındaki birikimini yerinde tecrübe etmelerinin önemine inanıyoruz. Bu yıl, günümüzde önemi gittikçe artan bulut teknolojileri ve Mikroservis Mimarisi ile çevik yazılım geliştirme süreçlerini odağımıza aldık. Bu programlar ile gençlere yeni bir kariyer fırsatı oluşturmak, onlarla aramızdaki bağı artırmak ve ülkemizin teknolojik kalkınmasındaki öncü rolümüzü sürdürmekte kararlıyız.”

Kamp sonunda; kapsamlı bir eğitim-gelişim programını tamamlayan gençler arasında birinci olan Ceyhan Arda Noğay'a 50 bin TL, ikinci Mücahit Topçu'ya 30 bin TL ve üçüncü Mehmet Furkan Çevik'e 20 bin TL olmak üzere toplamda 100 bin TL'lik teknoloji çeki hediye edildi. Kamp döneminin ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında finalistler arasından seçilecek genç yetenekler, şirkette tam zamanlı staj veya iş imkânına sahip olacak.