Türk Telekom yeni reklam filmini yayınladı

Türk Telekom, yüksek hızda fiber internet deneyimini yeni reklam filmiyle de duyurdu. Şirket, kullanıcılarının artan yüksek hızlı internet ihtiyacını, 1000 Mbps hızına kadar çıkan yeni paket seçenekleriyle karşılıyor. Şirket, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı ‘Muhatabı Var' reklam serisinin üçüncü filminde, “Türk Telekom'un 1000 megabit hızındaki fiber interneti memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde” mesajı verdi. Reklam filminde, yeni nesil teknolojilerle donatılmış 1000 mbps balonu kapsayıcılığı temsil ederken, Türk Telekom'un müşterilerine sunduğu 1000 Mbps'e varan hızlı internetin altı çiziliyor.

“Ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluşturuyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye'de sabit internet pazarının lideri olarak sunduğumuz 1000 Mbps hızına kadar çıkan limitsiz fiber internet hizmetimizi yeni reklam filmimizle de duyurduk. Türkiye'ye yüksek hızlı fiber internet hizmeti sağlama vizyonumuz doğrultusunda yaygın fiber altyapımızla ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini de bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

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