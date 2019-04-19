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Türk Telekom'a ‘Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi' ödülü

Türk Telekom'a ‘Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi' ödülü
Türk Telekom'a ‘Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi' ödülü

Türk Telekom, engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği “Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması” ile Global Business Excellence Ödülleri 2019’da, “Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi” ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom'un engellilerin günlük yaşamını kolaylaştıran “Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması”, Global Business Excellence 2019'da “Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi” kategorisi ödülüne layık görüldü. Türk Telekom tarafından, engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde geliştirilen ve ücretsiz olarak indirilebilen uygulama içerisinde, “Para Tanıma, Panik Butonu, Pusula ve Vakitler, Yakınım Nerede, Videoya Altyazı Ekle, E-Kitap ve Neredeyim” gibi özellikler bulunuyor. 

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal; “Türk Telekom olarak tüm çalışmalarımızı, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sürdürüyoruz. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz; Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulamamızın ödüllere layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin lider entegre operatörü olarak, hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.  

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