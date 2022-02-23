Türk Telekom'da 2 Mart'a kadar ‘Yıldızlı Günler'

İnternetin büyük önem taşıdığı bu çağda, Türk Telekom, 81 ilde herkes için erişilebilir iletişim yaklaşımı ile fırsat ve ayrıcalıklar sunuyor. Şirket açıklamasına göre ‘Yıldızlı Günler' kampanyası kapsamında Türk Telekom abonesi olan yeni bireysel müşteriler, 24 ay taahhütleri karşılığında sabit fiyat garantisi ile evde internet avantajlarından yararlanabiliyorlar. Yüksek hızlı internet ihtiyacına avantajlı fiyatlarla cevap vermeyi hedefleyen kampanya ile Türk Telekom'dan evde internet hizmeti almak isteyen müşteriler şirketin açıkladığı tarifeden fiber internet paketlerine sahip olabiliyorlar. Şirketin yeni müşterilerine özel sunduğu ‘Yıldızlı Günler' 2 Mart tarihine kadar devam edecek.