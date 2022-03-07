Türk Telekom'dan 10 bin kadına ‘Dijitalde Hayat Kolay'

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu doğrultuda 2014-2019 yılları arasında yürüttüğü ‘İnternetle Hayat Kolay' projesiyle 50 bin kişiye internet okuryazarlığı eğitimleri veren şirket, 2019-2021 yılları arasında ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' ismiyle devam eden proje kapsamında sunduğu dijital pazarlama eğitimleri ile yaklaşık 5 bin kadına ulaştı. Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığı açıklamada, projenin yeni dönemini ‘Dijitalde Hayat Kolay' adıyla duyurdu.

Türk Telekom'un Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle sürdürdüğü proje sayesinde; dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri ile 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle; kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve ürettikleri ürünleri çevrimiçi kanallardan pazarlamalarına destek olmayı planlayan şirket, bu sayede kadınların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Proje ile yeni dönemde daha fazla sayıda kadına ulaşılırken, eğitimlere katılan kadınlar arasından belirlenecek girişimcilere hibe desteği sunulacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dört bir köşesini yeni teknolojilere kavuştururken en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu. Ülkemizin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere internet okuryazarlığı eğitimleri vererek 2014-2019 yılları arasında yürüttüğümüz ‘İnternetle Hayat Kolay' projemizi 2019'dan itibaren kadın odağına taşıdık. Başlangıcından bugüne elde ettiğimiz sonuçları değerlendirerek ve toplumumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilediğimiz projemiz sayesinde bu toprakların insanına daha fazla katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Projelerimizle destek verdiğimiz her bir bireyi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda bu yıl itibarı ile ‘Dijitalde Hayat Kolay' ismiyle sürdüreceğimiz projemiz ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri sunacağımız 10 bin kadına ulaşarak, onların dijital yetkinliklerini geliştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kadınlarımızın üreten ve ekonomimizin daha aktif oyuncuları haline gelmesi sürdürülebilir bir dünya hedefine de hizmet edecektir” dedi.

Önceki dönem çıktıları açıklandı, dijital pazarlama eğitimleri meyvelerini verdi

‘Dijitalde Hayat Kolay' sürecinden önce 2019-2021 yılları arasında ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' ismiyle devam eden projenin çıktıları açıklandı.

Dijital pazarlama eğitimlerine katılan kadınlarla yapılan araştırmaya göre;

Eğitim sonrasında katılımcıların cirolarında yüzde 10, satışlarında ise yüzde 9 oranında artış gözlemlendi.

Katılımcılara verilen sosyal medya reklamları ile ilgili bilgiler sayesinde, eğitim sonrası sosyal medya platformlarında reklam verme oranlarının yüzde 33 oranında arttığı anlaşıldı.

Eğitim sonrasında reklam verme oranları artan katılımcıların reklam bütçelerinde de yüzde 37 oranında artış oldu.