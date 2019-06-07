Türk Telekom'dan 400 Gbps teknolojisiyle 4 kat daha hızlı veri akışı

Türk Telekom, artan veri trafiğini daha hızlı şekilde karşılamak üzere, 400 Gbps Ethernet teknolojisini kullanmaya başladığını açıkladı. İlk etapta sadece Ankara'da kullanılan 400 Gbps teknolojisi, test aşamaları sonrasında tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türkiye genelinde artan trafik ihtiyacını daha hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamak üzere önemli bir adım attık ve 400 Gbps hızı kullanan ilk Türk operatör olduk. 400 Gbps Ethernet teknolojisi sayesinde artık veri akışı 4 kat daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu yeni teknolojiyi tüm ülkeye yaygınlaştırarak yakın gelecekte abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

400Gbps hız ne ifade ediyor?

Yapılan bilgilendirmede şirket, IP şebekesinde gerekli yazılım ve donanım güncellemelerini yaparak, halihazırda 1, 10 ve 100'ün katları şeklinde verilen hızlardaki hizmetleri, 400 Gbps Ethernet Teknolojisini kullanarak daha hızlı servis vermeye başladı.

400 Gbps bantgenişliği ile yaklaşık olarak aynı anda 16 bin adet UHD 4K video izlenebiliyor, 50 bin kitaplık bir kütüphanenin içeriği 1 saniyede indirilebiliyor. 100 Gbps bantgenişliği ile yaklaşık olarak aynı anda 4 bin adet video izlenebilirken, 50 bin kitaplık bir kütüphane içeriği 4 saniyede indirilebiliyor.