Türk Telekom'dan e-cüzdan uygulaması: Pokus

Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulaması Pokus ile hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye'deki 12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatör ayrımı olmaksızın yararlanabileceği e-cüzdan, temassız ön ödemeli kart ve sanal kart gibi çözümleri bir arada sunuyor. E-cüzdan, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş gibi özelliklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Mastercard üye işyerlerinden mağaza içi ve çevrim içi alışveriş imkânı da sağlıyor.

“Fintek yatırımlarımızla teknolojiyi faydaya dönüştürüyoruz”

Konuya hakkında açıklamada bulunan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Şirket olarak merkezimize insanı alıyor, herkesi ‘değerli hissettirme' hedefimiz doğrultusunda, teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydaya dönüştüren yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda fintek alanındaki yatırımlarımıza da hız vererek grup şirketimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan mobil ödeme hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Şimdi ise, grup şirketimiz TT Ödeme'nin yeni hizmeti Pokus e-cüzdan ile bir mobil ödeme uygulamasından beklenecek her seçeneği kullanıcılara sunuyoruz. Tüm iş kollarımızda olduğu gibi fintek alanında da öncü olmaya kararlıyız.”

Yapılan açıklamaya göre, Mastercard güvencesiyle hizmet veren ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip Pokus sayesinde, kullanıcılar banka kartı, kredi kartı, bankadan transfer ile, ATM'den ise Pokus Kart ile veya Türk Telekom mağazalarından Pokus hesaplarına para yükleyebiliyorlar. Kullanıcılar aynı zamanda, Pokus Kartları ile dünyanın her yerinde nakit taşımadan hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak temassız alışverişin keyfini çıkarabiliyor, sanal kart oluşturarak yurt içi ya da yurt dışı çevrim içi alışverişlerini ve dijital aboneliklerini güvenle yapabiliyorlar. Anlaşmalı kurumlara ait elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon ve televizyon hizmeti faturaları e-cüzdan ile kolayca ödenebiliyor.

İsme özel veya isimsiz kart çıkartılabiliyor

Işıkta renk değiştiren özel kart tasarımı ile dikkat çeken e-cüzdan, isme özel veya isimsiz olarak çıkarılabiliyor. İsme özel kart için Pokus uygulaması üzerinden kart başvurusu yapılması gerekiyor. İsimsiz kart ise, pokus.com.tr web sitesinden, Türk Telekom Mağazaları'ndan, anlaşmalı perakende kanallarından ve e-ticaret sitelerinden kolayca alınabiliyor. Sanal kart ise ücretsiz bir şekilde uygulamadan hemen oluşturulabiliyor.