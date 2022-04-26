Türk Telekom'dan gençlere ‘Yazılım Geliştirme Kampı'

Gençlere kariyer yolculuklarındaki desteğini sürdüren Türk Telekom, yeni mezun üniversite öğrencilerine ve en fazla 2 yıllık iş tecrübesi bulunan, 25 yaşını doldurmamış gençlere yazılım alanında uzmanlaşma fırsatı sunduğu Yazılım Geliştirme Kampı'nı hayata geçirdi. Uygulama ve hizmet tasarlama yazılımı mimarisi olan Mikroservis odağında, 6 Mayıs tarihine kadar başvuruya açık olan kampı başarıyla tamamlayan gençler, şirkette tam zamanlı staj veya iş olanağı bulabilecek.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, kampla ilgili şöyle konuştu: ''Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, gençlerimize yaptığımız her yatırımı ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Türk Telekom Yazılım Geliştirme Kampı ile gençlerin kariyer gelişimlerini destekleyerek istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Kampa katılan gençlere, Mikroservis Mimarisi alanında deneyim kazandırmayı hedefliyoruz. Gençler kampta bir uygulama içindeki teknoloji çeşitliliğine izin verip, uygulamayı esnek hâle getiren ve performans sorunlarına kalıcı çözümler sunan Mikroservis Mimarisi konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Şirket olarak genç arkadaşlarımıza iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.''

Yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından yapılacak değerlendirme, sınav ve mülakatların ardından yeni mezun ya da en fazla 2 yıllık iş tecrübesi bulunan, 25 yaşını doldurmamış gençler, 24-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek kampa katılarak proje çalışmaları yapacak. Kamp bünyesinde; kapsamlı bir eğitim-gelişim programını tamamlayacak gençler arasında, proje yarışması düzenlenecek. Yarışmanın sonucunda; dereceye girenler arasından birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL değerinde teknoloji çeki hediye edilecek.