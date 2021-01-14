Türk Telekom'dan gençlere yeni ‘Start'

Türk Telekom'un gençlere daha iyi bir kariyer deneyimi sunmak için hayata geçirdiği genç yetenek programının 2021 yılı başvuruları ‘Start Stajım' ve ‘Start Yeni İşim' olmak üzere iki ayrı kategoride başladı. “Her şey bir Start'la başlar” sloganıyla dikkat çeken programın başvuruları bir ay boyunca devam edecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Gençlere iletişim teknolojilerinin geleceğini deneyimleme fırsatı sunduğumuz ‘Start' programımızda bu yıl yeniliğe gidiyoruz. Gelişim fırsatlarını henüz başvuru sürecinden itibaren başlatıyoruz. 7 aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem şirketimizi hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız. Böylelikle son aşamaya gelen adaylarımız ‘Start' seçilmeseler bile sektörle ilgili ciddi kazanımlarla programı tamamlayacaklar. Ayrıca, ‘Start Proje Kampı' aşamasına kadar gelip, katılım gösteren tüm adaylarımız ‘Kamp Başarı Sertifikası' almaya hak kazanacaklar” dedi.

Verilen bilgiye göre, üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ‘Start Stajım' modülüne; yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler ise ‘Start Yeni İşim' modülüne başvurabilecek. ‘Start Stajım'a kabul edilen gençler altı hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. Belirli kriterleri geçen gençler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar. ‘Start Yeni İşim' modülünde başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom'un teknoloji, pazarlama, müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar.14 Ocak'ta başlayacak başvurular, turktelekomkariyer.com web sitesi üzerinden yapılabilecek ve 12 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.