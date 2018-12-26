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Türk Telekom'dan ‘hotspot' açıklaması

Türk Telekom'dan ‘hotspot' açıklaması
Türk Telekom'dan ‘hotspot' açıklaması

Türk Telekom, akıllı cep telefonlarında bulunan ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘kişisel erişim noktası’ özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşım yapan abonelerinden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini açıkladı.

Türk Telekom, son günlerde medyaya yansıyan hotspot haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot' olarak adlandırılan ‘kişisel erişim noktası' özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019'dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerini doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapan şirket, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla 'kişisel erişim noktası/ hotspot' özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep edilmediğinin altını çizdi.

Ayrıca şirketin, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla 'hotspot' özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması bulunmadığı da vurgulandı.  

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