Türk Telekom'dan ‘hotspot' açıklaması

Türk Telekom, son günlerde medyaya yansıyan hotspot haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot' olarak adlandırılan ‘kişisel erişim noktası' özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019'dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerini doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapan şirket, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla 'kişisel erişim noktası/ hotspot' özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep edilmediğinin altını çizdi.

Ayrıca şirketin, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla 'hotspot' özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması bulunmadığı da vurgulandı.