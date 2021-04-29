Türk Telekom'dan ‘SafeS teps' çözümü ile sosyal mesafenin korunmasına destek

Türk Telekom'un hayata geçirdiği temas takibi çözümü Safe Steps, farklı sektörlerdeki firmaların pandemi sürecindeki kontrol sistemi arayışları için farklı bir alternatif oldu. Bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünlerden alınan uyarılar aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlayan uygulama, işletmelerdeki çalışanlar için sosyal mesafe önlemlerinin uygulanmasını ve gerektiğinde temas takibi yapılmasını sağlıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser “Şirket olarak kullanıcılarımızın hayatına değer katan, sürdürülebilir ve güvenli çözümler üretiyor ve sunuyoruz. Bu çerçevede Evyap'ın üretim tesislerindeki çalışanların pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına destek olmak için akıllı teknolojileri bu amaç doğrultusunda entegre etik. Mobil geniş bant ürünümüze eklediğimiz Safe Steps ile hem sağlık anlamında güvenli bir ortam oluşmasına hem de iş sürekliliğine katkı sağladık. Çalışanlar arasında sağlanan sosyal mesafe sayesinde kapalı çalışma ortamında oluşabilecek bulaş riskini azalttık ve filyasyon takibinin yapılabilmesine olanak sağladık” şeklinde konuştu.

Ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı artırılıyor

Verilen bilgiye göre şirketin, Boni Global işbirliği ile geliştirdiği ve kapalı alanlarda çalışanların Covid-19 ‘la ilgili kural ve düzenlemelere uyumuna destek sağlayan uygulama, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında uçtan uca çözümler sunuyor. Evyap tarafından kullanılmaya başlanan uygulama; sosyal mesafe kuralını çalışma hayatına entegre ediyor. Kapalı bir alan içerisinde çalışanların, sosyal mesafesini ayarlamak, gerekli durumlarda geçmişe dönük temas takibi yapmak amacı ile kullanılan uygulama; gelen sensör verilerini toplamaya yarayan bir okuyucu ve bu verilerin toplandığı bir yazılım uygulaması bileşenlerinden oluşuyor. Uygulama, bileklik kolye gibi giyilebilir ürünler ile çalışanlar arasında sağlıklı etkileşimin sağlanmasına ve bulaş riskinin azaltılmasına destek oluyor. Ayrıca uygulama ile günlük çalışma rutini içerisinde, giyilebilir cihaz; ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı arttırılıyor ve etkileşim kayıtları ile güvenilir filyasyon yapılmasına olanak sağlanıyor.

Şirket, uygulama ile hızlı, erişilebilir ve doğru verilere ulaşarak, sosyal mesafe uygulamalarında, kullanıcıların aralarındaki mesafeyi ölçmelerini ve yakın etkileşimlerin sayısına göre puanlandırılmalarını sağlayarak yoğunluk noktaları ölçülebilmesine de yardımcı oluyor.