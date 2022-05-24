Türk Telekom'dan siber güvenliğe güç katacak yeni bir adım

Siber Güvenlik Merkezi'nde kurumsal ve kamu müşterilerine pek çok hizmeti birlikte sunan Türk Telekom, 360 derece güvenlik yaklaşımı ile yeni servisler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, siber güvenlik alanında en geniş ürün portföyüne sahip servis sağlayıcısı olarak bir ilki gerçekleştirerek, Paylaşımlı EDR+ servisini hayata geçirdi.

Şirketin Paylaşımlı EDR+ servisi, teknolojik gelişmelerle birlikte siber güvenlik ihtiyaçları artan kurumların her geçen gün gelişen atak türlerine karşı güvenliğini sağlıyor. Geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayarak sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi altyapıdaki giriş noktalarının güvenliğini sağlıyor ve bilgisayar, sunucu, istemci gibi uç noktalara gelebilecek tehditleri en aza indirgiyor.

Uzman kadro desteği ile uçtan uca güvenlik çözümleri

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, “Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekom operatörü olarak, hayata geçirdiğimiz Paylaşımlı EDR+ servisimizle uç nokta olarak tanımladığımız bilgisayar, sunucu, istemci gibi cihazlardan verileri yönetmek için gerekli lisansları bulut altyapımız ile sağlıyoruz. EDR+ servisimizle müşterilerimizin altyapılarının daha verimli olması ve gerektiğinde sorunlara müdahale edebilmek için 7/24 izleme, yönetim ve müdahale hizmetlerini bir arada sunuyoruz” dedi.

Diğer yandan şirket, analiz ve müdahale imkânı sunan bir modeli de hayata geçirdi. Bu kapsamda; son kullanıcı cihazları üzerindeki ihtimal güvenlik ihlallerini gerçek zamanlı tespit eden, engelleyen ve saldırılar hakkında analiz sunan EDR (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ile tehditlere karşı tespit, müdahale ve iyileştirme süreçlerini kapsayan MDR (Yönetilen Tespit ve Müdahale) servisleri bir araya getirilerek, kullanıcıların faydasına yönelik yeni bir servis oluşturuldu.