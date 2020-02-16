Türk Telekom'dan yeni nesil fikirlere destek

Genç girişimcileri destekleme çalışmaları kapsamında Türk Telekom tarafından, meslek yüksekokulları ve liselerinde eğitim gören öğrencilere yönelik nesnelerin interneti, programlama ve bulut bilişim gibi konularda teorik ve pratik bilgilerden oluşan eğitimlerin verildiği ‘Yeni Nesil Gelecek' projesinin ilk fazı tamamlandı. Habitat ile birlikte hayata geçirilen projenin ilk bölümünü ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu' ile sonlandıran Türk Telekom, fikrine güvenen tüm genç takımları; nesnelerin internetini kullanarak, faydalı, dijital ve yenilikçi çözümler geliştirmek üzere 48 saat süren bir çalıştayda buluşturdu. Çalıştayın sonucunda; su kaynaklarını analiz ederek kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan proje birinci; kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı sağlayan proje ikinci; enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesi de üçüncü oldu.

“Küresel sorunlara akıllı çözümler sunmayı amaçlıyoruz”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ödül töreninde yaptığı konuşmada; "Teknoloji ile imkanlarımız hızla artarken tanık olduğumuz bu değişime ayak uydurmak, değişimi yönetmek özellikle bizlere önemli görevler yüklüyor. Biz de şirket olarak, Türkiye'deki dijitalleşme sürecine liderlik etmenin verdiği büyük sorumluluk bilinciyle, heyecanla ve azimle çalışıyoruz. Bunun için gösterdiğimiz çabanın en büyük bileşeninin de ‘gençler' olduğunun farkındayız. ‘Yeni Nesil Gelecek' projesini de bu açıdan çok değerli buluyoruz. ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu'nda 15 farklı projeyi değerlendirdik ve ilk 3'e giren projeleri ödüllendirdik. Hackathon ile küresel sorunlara akıllı teknolojik çözümler sunmayı, insan hayatını kolaylaştıracak projeleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak ödül alsın ya da almasın, bu platformda bizimle birlikte olan tüm gençlerimiz, geleceğin dünyasına yön verecek büyük meziyetlere sahip olduklarını ispatladılar. Türk Telekom adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Farklı bölümlerden 352 öğrenci, 88 proje

Yoğun ilgi gören ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu'na üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu 15-30 yaş aralığındaki yarışmacılar katıldı. Yarışmacılar 4 kişilik takımlar halinde değerlendirilirken, ön elemenin ardından 48 saatlik süre boyunca projelerini oluşturup jüriye sundu. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin TL değerinde teknoloji çeki verilen Hackathon'u kazanan projeler ise şu şekilde oldu:

Su Takip Sistemi: FuBang ekibinin, su kaynaklarını analiz ederek kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan projesi, 15 bin TL'lik birincilik ödülünün sahibi oldu.

IoT Simple: YönTeam ekibinin, kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı sağlayan proje, 10 bin TL'lik ikincilik ödülü kazandı.

Search Band: E-Karem ekibinin, enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesi de 5 bin TL'lik üçüncülük ödülünü kazandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın jürisinde Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, ODTÜ Teknokent Girişimcilik Direktörü Ece İdil Kasap ve KOSGEB'den Özlem Ballı Erkan yer aldı.

Türk Telekom, Ankara'da düzenlediği Hackathon dışında 2020 yılı içerisinde iki farklı bölgesel Hackathon daha gerçekleştirecek ve burada ilk üçe girenlere mentörlük desteği verecek.