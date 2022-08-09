Türk Telekom'dan yılın ilk yarısında 20 milyar 203 milyon TL'lik konsolide gelir

Türk Telekom, 2022 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında dengeli bir performans sergileyen Türk Telekom, konsolide gelirlerini 2021'in ilk yarısına göre yüzde 28,1 artırarak 20 milyar 203 milyon TL'ye ulaştırdı. FAVÖK'ünü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 2022'nin ilk yarısında 8 milyar 519 milyon TL'ye yükselten şirketin yılın ilk yarısındaki konsolide net karı ise 1 milyar 953 milyon TL oldu. Şirket, 2022'nin ilk altı aylık döneminde toplam 3 milyar 955 milyon TL'lik yatırıma imza attı. Sabit genişbant abone sayısını ilk yarı sonu itibarıyla 14,6 milyona yükselten şirketin fiber abone sayısı ise 2022'nin ilk yarısında 10,7 milyona ulaştı. Türk Telekom'da sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 58,5'ten yüzde 73,5'e yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 381 bin km'ye ulaşan Türk Telekom'un fiber hane kapsaması da 30,8 milyona ulaştı.

Sürdürülebilir bir temelde sağlıklı büyüme

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik temelinde sağlıklı büyüme kaydederken riskleri azaltmaya odaklanarak, planlarımızı hayata geçirdik. Kaliteli hizmetlere, müşteri deneyimine ve değer büyütmeye yönelik değişmez önceliğimiz, tatmin edici operasyonel ve finansal performansımıza büyük destek verdi. Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin dijital bir topluma dönüşme yolculuğunda, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yaklaşımla tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. 2022 yılı için yatırım öngörümüzü 13 milyar TL ile yukarı yönlü revize ettik.”

Fiberde büyüme hız kesmiyor

Sabit genişbant tarafında abonelerinin 2022 ilk yarı itibarıyla 14,6 milyona ulaştığını söyleyen Ümit Önal, “Hem yeni hem de sözleşmesi yenilenen abonelerin yüksek hıza olan talebinin bozulmadığını gördük. 2022'nin ikinci çeyreğinde 24 Mbps ve üzeri paketler yeni satışların yüzde 55,4'ünü oluşturdu. 2021 ikinci çeyrek itibarıyla 345 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz yılın ilk yarısı itibarıyla 381 bin km'ye çıktı. Fiber ağ, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtacak şekilde 2022'nin ilk yarısında 30,8 milyon hane halkını kapsıyor. Toplam fiber abone sayımız, yıllık bazda 15 puan ve 2019 yıl sonundan bu yana 36,4 puan artarak toplam tabanımızın yüzde 73,5'ini oluşturacak şekilde 10,7 milyona ulaştı. Avrupa FTTH Konseyi'nin Mayıs 2022'de yayınlanan ‘Avrupa FTTH/B Pazar Panoraması, Eylül 2021' raporuna göre Türkiye, ‘kapsanan FTTH/B hane sayısı' sıralamasında EU39 karşılaştırmasında üçüncü, ‘en hızlı büyüyen 5 pazarda' (hacim ve yüzde açısından) ise dördüncü sırada yer alıyor. Bu, Türk Telekom'un Türkiye'nin fiberleşmesine yönelik liderliğini ve tutkusunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

İsveçli Net Insight firması ile 5G senkronizasyon çözümleri konusunda daha önce imzaladıkları anlaşma ile önemli bir pazara girmiş bulunduklarını söyleyen Önal, hızla büyümekte olan 5G senkronizasyon pazarının 2027 yılında 1,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu vesileyle, mobil operatör Three Sweden'in, Türk Telekom ve Net Insight tarafından geliştirilen 5G senkronizasyon çözümü için Net Insight ile anlaştığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma, ürünün pazardaki rekabet gücünü ve görünürlüğünü teyit ederken, Net Insight ve Türk Telekom'un senkronizasyon alanında ana teknolojilerini, uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmak üzere yaptıkları iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını da gösteriyor. Ürünün kullanımını Türk Telekom ve Three Sweeden'ın yanı sıra farklı coğrafyalardaki başka operatörlerin şebekelerinde yaygınlaştırmak üzere çalışmalar sürüyor. Türk Telekom olarak 5G teknolojilerinde uluslararası iş birliklerimize büyük değer veriyoruz. Bu anlaşma, ileri teknoloji ve üst düzey çözümler üretme ve bunların etrafında sağlam ortaklıklar kurarak finansal değer oluşturma kabiliyetimizi destekliyor.”

Türk Telekom'un mobil abone portföyü, 2022 ilk yarıda 580 bin net abone kazanımı ile 24,6 milyona ulaşırken faturalı segment abone artışı yılın ilk yarısında 638 bin oldu. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 62 olan LTE abonelerinin mobil abone bazındaki payı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 69'a yükseldi. Türk Telekom'un toplam TV abone sayısı ise 2022'nin ilk yarısında 2,9 milyon oldu. Şirketin self-servis online işlemler uygulaması 'Online İşlemler', yılın ilk yarısı itibarıyla yaklaşık 61,8 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil abone sayısı ise 17,8 milyona ulaştı.