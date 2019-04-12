Türk Telekom'un dijital reklam satın alma platformu hizmet alanını genişletiyor

Türk Telekom, yeni nesil programatik reklam satın alma platformu Programattik ile hizmet alanını genişletiyor. Şirketten yapılan açıklamada; uluslararası alandaki iş birlikleri ile Türk firmalarının dünya pazarlarına açılmasını sağlayan platform, son olarak Rusça konuşan ülkelerin sık tercih edilen platformlarından Mail.Ru ve Aviasales'in reklam alanlarının Türkiye'deki satış haklarını alarak bu konudaki tek yetkili olduğu bildirildi. BDT ülkelerinde en çok tercih edilen internet medya gruplarından biri olan Mail.Ru grubunun altında sosyal medya hizmeti veren Vkontakte, Ok.ru, Moy Mir ve bunun gibi farklı alanlarda hizmet sağlayan birçok ürünü bulunuyor. Aviasales ise aylık 10 milyon tekil kullanıcı ve 50 milyon arama sayısı ile bölgenin en çok tercih edilen uçak bileti arama platformları arasında yer alıyor.

Çin'de ise mikroblog sitesi Weibo, mesajlaşma uygulaması Wechat, online video izleme platformu iQiyi, video paylaşım sitesi Youku gibi bilinen mecralara Programattik aracılığıyla Türkiye'den reklam verilebiliyor. Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki yerel reklam temsilcileri ile yaptığı anlaşmalar sayesinde platform, dijital reklam hizmetinin yanı sıra, bölgeye ait GSM operatörlerinin kullanıcılarına kısa mesaj (SMS) ve e-posta gönderimi de sağlayabiliyor.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Türkiye'nin iletişim teknolojileri öncüsü Türk Telekom olarak, yeni nesil reklamcılık alanında dünyadaki programatik reklam teknolojisinin gelişimini öngörüp Programattik'i 3 yıl önce hizmete sunduk. Teknolojiden güç alan hizmetimiz ile dijital satın alma alışkanlıklarına yeni bir yön vererek sektörde kısa sürede büyük bir başarı elde ettik" diye konuştu.

Programattik'in hızlı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Er, "Odağımızdaki ülkelerin popüler web siteleri ve yerel reklam temsilcileri ile yapmış olduğumuz yurt dışı reklam anlaşmaları sayesinde BDT ülkelerinin tamamı ile Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Çin gibi büyük coğrafyalarda sosyal medya iletişimi de dâhil hedefli reklam gösterimi yapabiliyoruz. Son olarak, iş ortağımız Eyula Marketing House ile birlikte yapmış olduğumuz ticari anlaşmalar neticesinde Rusya'nın popüler dijital platformları Mail.Ru ve Aviasales'in ülkemizdeki reklam satış temsilciliğini münhasıran alarak yurt dışındaki kapsamımızı ve erişimimizi daha da artırmış bulunuyoruz. Bu iki önemli platform ile iş birliğimiz, Rusça konuşan ülkelerde etki alanımızı önemli ölçüde genişletmemizi sağlayacak. Amacımız yurt dışını hedefleyen Türk reklam verenlere, onları potansiyel müşterileri ile buluşturacak hizmeti daha etkin bir şekilde sunmak" ifadelerini kullandı.