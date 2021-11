Türk termal suları kepeğe karşı kullanıldı, makale uluslararası dergi tarafından kabul edildi

Türkiye'nin sağlık turizmindeki en önemli değerlerinden Bolu ve Bursa termal suları, Türk Bilim insanları tarafından saç sağlığı için kullanıldı. Biota tarafından yapılan bilimsel çalışma ile geliştirilen ürünün klinik etkinlik verileri Avrupa'da yayınlandı. Yoğun kükürtlü Bursa Osmangazi ve Bolu Göynük termal suyu ile güçlendirilmiş Bioxcin Aqua-Thermal kepek şampuanının klinik etki araştırması Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci tarafından gerçekleştirilmişti. Yapılan çalışmanın sonuçları İtalyan ‘Esperienze Dermatologiche' adlı bilimsel dergi tarafından kabul edildi; ‘Cosmetic antidandruff shampoo found far more effective than ketokonazole shampoo: probable contribution of thermal mineral water' isimli makale ile ürünün kepeğe karşı etkili olduğunu bilimsel olarak da gözler önüne serildi.

Hem basit hem de yoğun kepeğe karşı aktif

Hekim gözlem çalışmasına 15 kadın, 15 erkekten oluşan ve yoğun kepek sorunu yaşayan toplam 30 gönüllü katıldı. Araştırma ile ilgili konuşan Biota Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, “Kükürt içerikli Bursa Osmangazi ve Bolu Göynük termal suları ile geliştirdiğimiz ürünümüz Sağlık Bakanlığı bildirimleri yapıldıktan sonra Doç. Dr. Erkin Pekmezci tarafından basit ve yoğun kepek sorunu yaşayan kişilerde test edildi. Teste katılan gönüllülere, şikayetlerine özel olarak hazırlanmış bir şampuan verileceği belirtildi. Kontrol grubunda ise yine aynı şikayetlerde kullanılan medikal bir kepek şampuanının yer aldığı çalışmada, katılımcılardan verilen şampuanı bir hafta içinde 2-3 gün arayla toplamda üç kez uygulaması ve her kullanımda 3-4 dakika saçlarını köpüklü olarak beklettikten sonra durulaması istendi. Ürünlerin uygulanmasının öncesinde ve sonrasında pullanma, kabuklanma, kızarıklık ve kaşıntı parametrelerine göre değerlendirme yapıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda test edilen her iki ürünün de kızarıklık, pullanma, kabuklanma ve kaşıntı açısından anlamlı iyileşme seviyelerinde olduğu gözlenirken, ürünümüzün medikal şampuana göre daha yüksek bir etkisinin olduğu saptandı. Klinik testler sonrası şampuanının, kepek ve yoğun kepek sorunlarında yüzde 100'e varan etkilerinin olduğu görüldü” ifadelerini kullandı.