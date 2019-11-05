Türk turizmindeki artışla Akfen GYO'nun otel gelirleri arttı

Turizmde gelen turist ve gelir anlamında yükselişini devam ettiren Türkiye'nin bu başarısı turizm şirketlerinin finansal tablolarını da olumlu etkiliyor. 2019 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık finansal sonuçlarını açıklayan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), Türkiye'nin turizmdeki yükselişinin desteğiyle, Türkiye, Rusya ve KKTC'de 20 otel ve 1 ofis binasından oluşan portföyünden elde ettiği toplam gelir yüzde 18 artışla 83,6 milyon TL'ye ulaştı.

15 otelin doluluk oranı yüzde 70'e çıktı

Akfen GYO'nun Türkiye'de faaliyet gösteren 15 otelinin ortalama doluluk oranı bu yılın ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,1 artışla, yüzde 70'e çıktı. Otel doluluk oranlarındaki bu artış beraberinde oda fiyatlarını da arttırdı. Akfen GYO'nun Türkiye'de sahibi bulunduğu 15 otelin ortalama oda fiyatı ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla KDV hariç 231 TL (36 euro) olurken, bu otellerden elde ettiği gelir ise yüzde 26,3 arttı.

Akfen GYO'nun Rusya'da faaliyet gösteren Ibis Otel Yaroslavl, Ibis Ofis ve Otel Samara, Ibis Otel Kaliningrad ve Ibis Otel Moskova gayrimenkullerinde ortalama doluluk oranı yüzde 60 olurken, Türkiye ve Rusya'daki tüm otellerin toplam ortalama doluluk oranı da yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Büyüyen turizm sektörü portföye olumlu yansıyor

2019 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, turizm sektöründe geçen yıldan bu yana yaşanan büyümenin Akfen GYO'nun turizm ağırlıklı portföyüne de olumlu yansıdığını kaydetti. Her alanda önemli bir turizm ülkesi olarak öne çıkan Türkiye'nin gelecek yıllarda da bu sektördeki yükselişini devam ettirmesinin ülkeye değer oluşturmaya devam ederken, Akfen GYO'nun portföy değerini de yukarı çekeceğine dikkat çeken Sertaç Karaağaoğlu, "Türkiye'de faaliyet gösteren 15 otelimizin doluluk oranları yüzde 70'lere ulaştı. Yükseliş dikkate alındığında Akfen GYO gelirlerinin gelecek dönemde daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.