Türk uçağında ilginç olay

Edinilen bilgiye göre, Anadolujet'in Tel-Aviv İstanbul seferini yapacak olan yolcu uçağı 165 yolcusuyla kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan yolcuların cep telefonuna bluetooth uygulamasıyla düşen bir uçak fotoğrafı gönderildi. Fotoğrafları görünce bir anda panik yaşayan yolcular, durumu kabin ekibine bildirdi. Yolcuların durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçağın kaptan pilotu Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Kalkış pozisyonuna ilerleyen uçak, park yerine geri döndürüldü. İsrail güvenlik güçleri uçakta incelemelerde bulunurken, fotoğrafın kim tarafından gönderildiği tespit edilemedi.

İncelemelerin ardından uçağın önümüzdeki dakikalarda İstanbul'a gitmek üzere havalanması bekleniyor.