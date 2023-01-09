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Türk umre kafilesini taşıyan otobüs tankerle çarpıştı

Türk umre kafilesini taşıyan otobüs tankerle çarpıştı
Türk umre kafilesini taşıyan otobüs tankerle çarpıştı

Türkiye’den kutsal topraklara giden Türk umrecileri taşıyan otobüs tankerle çarpıştı.

Türk umre kafilesini taşıyan otobüs tankerle çarpıştı - Tıkla İzle

Türkiye'den kutsal topraklara giden Türk vatandaşları umre ziyaretlerini sürdürürken sabah saatlerinde Türk umre kafilesi korku dolu anlar yaşadı. Türk umrecileri taşıyan otobüs, Mekke'nin Hudeybiye bölgesinde tankerle çarpıştı. Can kaybı ya da yaralanan olmadığı kazada, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza sırasında otobüste bulunan Ercan Nizamoğlu, “Biz dönerken, o dar döndü. Geniş dönemesi, arkamızdan dönmesi lazımdı. Dar dönünce kafadan bize bindirdi” dedi.

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