Türk üniversitesi araştırma ve inovasyonda dünyada ilk 500'e girdi

Üniversitelerin bilimsel performanslarının 19 farklı alanda değerlendirildiği SCImago 2022 listesi açıklandı. Sıralamada Türkiye'den 140 üniversite yer aldı. 4 bin 364 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Doğuş Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alırken, Türkiye'de araştırma faaliyetleriyle 43'üncü, inovasyon faaliyetleriyle ise 32'nci olmayı başardı.

“Türkiye'de 23'üncü”

Web göstergelerine göre yapılan değerlendirmede dünyanın ilk 250 üniversitesi arasında gösterilen Doğuş Üniversitesi, Türkiye'de 23'üncü oldu. 4 bin 364 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Doğuş Üniversitesi araştırma ve inovasyon faaliyetleriyle dünyada ilk 500 üniversite arasında yer aldı.