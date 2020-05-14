Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle başarılı tahliye operasyonlarına imza atan Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşını yurda getirdi. Bu süreçte yurt dışında bulunan vatandaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye, başı sıkışan yabancı ülke vatandaşlarının da yardımına koştu. Yardımlar ve tahliyeler sırasında enteresan olaylar da yaşandı. İşte onlardan bazıları:

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bir Türk vatandaşı Covid-19 testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hastanın sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü 37 gün boyunca her gün telefonla bilgi alması üzerine İrlandalı doktorlar, bu kişinin Türkiye'de çok meşhur birisi olup olmadığını sordu.

OKYANUSTA İLAÇ İNDİRDİK

Atlas Okyanusu'nda avlanan Türk balıkçının düzenli olarak kullandığı ilacı bitince yardım talebinde bulundu. Türkiye'de tıp eğitimi alan Moritanyalı bir doktor aracılığıyla temin edilen ilaç, sekiz saatlik bir yolculuğun ardından balıkçıya ulaştırıldı.

KARANTİNADA DOĞUM GÜNÜ

Emeklilik dönemini Türkiye'de geçiren ve altı yıldır Fethiye'de yaşayan Hollandalı çift, Mart ayında oğullarının doğum günü için Hollanda'ya gitti, ancak uçuşlar durdurulunca geri dönemedi. Kalp hastası olan ve bu ülkede sağlık güvencesi bulunmayan çift, Dışişleri Bakanlığı tarafından Fethiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Hollandalı çifte karantina için kaldıkları yurtta görevliler tarafından doğum günü sürprizi bile yapıldı.

FİŞİNİ ÇEKTİRMEDİK

Fransa'da yaşayan gurbetçi Zekeriye Kılıç, kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı. Fransızlar doktorlar Kılıç'ın fişini çekip tedavi sonlandırmak isteyince ailesi, Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Kılıç, tedavisini ardından gözlerini tekrar açtı. İsveç'in Malmö şehrinde de benzer olay yaşandı. Gurbetçi Emrullah Gülüşken, Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildi. Kızlarının yardım istemesi üzerine Gülüşken çocuklarıyla birlikte ambulans uçakla yurda getirildi. İsveç'in ölüme terk ettiği Gülüşken, 15 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Henüz iki günlük evliyken Berlin'e giden gurbetçi ise mail atıp "Mahsur kaldım" dedi. Yardım talebine anında cevap verilip uçağa yetiştirildi.

Türkiye Gazetesi