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Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor

Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor
Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını taşıyan araç, Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Türk vatandaşları Odessa’dan tahliye ediliyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Ukrayna'nın Odessa Başkonsolosluğu önünden kalkan otobüslerle Türkiye'ye gelen vatandaşlar, dün akşam saatlerinde ilk kafile ile yola çıktı. Bugün de saat 15.00'da 4 otobüsten oluşan grubun Odessa'dan Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Odessa'dan kalkan otobüslerle gelen Türk vatandaşlarının, ilk olarak Romanya'nın Köstence kentine giderek oradan da deniz yoluyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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