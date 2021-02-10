İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri'nden Karadeniz'de ortak eğitim

Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri'nden Karadeniz'de ortak eğitim
Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri'nden Karadeniz'de ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri arasında iş birliğini güçlendirmek ve birlikte çalışabilirliğe katkı sağlamak amacıyla Karadeniz’de ikili eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Deniz Kuvvetleri bağlısı TCG Turgutreis ve TCG Oruçreis fırkateynlerimiz ile ABD Deniz Kuvvetleri bağlısı USS Porter ve USS Donald Cook muhripleri Karadeniz'de ikili deniz eğitimleri icra etmiştir. Deniz eğitimlerine Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ile ABD'ye ait deniz karakol uçağı da katılmıştır. Faaliyet kapsamında icra edilen temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler iki ülke Deniz Kuvvetleri unsurları arasında iş birliğini güçlendirmiş ve birlikte çalışabilirliğe katkı sağlamıştır” denildi.

Eğitimlerle ilgili fotoğrafların ve videoların da paylaşıldığı açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, 'bölgesel sahiplik' prensibi çerçevesinde Karadeniz'in barış ve güvenliğine katkı sağlamak üzere 1 Mart 2004'ten itibaren 'Karadeniz Uyumu Harekâtı'nı sürdürmektedir. Harekât kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçakları ile Karadeniz'de sancak ve varlık gösterilmekte, keşif ve gözetleme icra edilmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri, planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz'e intikal eden NATO, dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurları ile her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar icra etmekte, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin düzenlediği tatbikatlara düzenli olarak katılmaktadır.”

Ali Nargüner - Engin Yağcı
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.