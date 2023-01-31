Türk ve Hollandalı kadın girişimcilerden ‘yeşil' işbirliği

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Eureko Sigorta, Garanti BBVA, Impact Hub Istanbul ve Startup Amsterdam iş birliğiyle Yeşil İş Dünyasında Kadınlar Programı (Women in Green Business Program) gerçekleştirildi. Programa iklim değişikliği odaklı yenilikçi çözümlerini ve teknolojilerini işletmelerine entegre eden Türkiye'den 5, Hollanda'dan 5 olmak üzere toplam 10 kadın girişimci katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre iki günlük etkinlik süresince girişimciler, Türkiye ve Hollanda girişimcilik ekosistemi, iklim değişikliği ve girişimciliğe ilişkin fırsatlar ve zorluklar hakkında ölçeklendirme, finansa erişim ve uluslararası ağlara erişim gibi farklı alanlarda tecrübelerini paylaştı. Kadın girişimciler iş yapmak istedikleri kuruluşlarla önceden yapılandırılmış toplantılara katılma olanağı da elde etti.

Türk inovasyon ve girişimcilik ekosisteminden de ilgi gören program kapsamında gerçekleşen oturumlara 30'dan fazla şirket katıldı. Kadınların sahip olduğu yeşil işletmelere sürdürülebilir büyüme konusunda yol gösteren etkinlikte, geleceğin politika yapıcıları ve işletmeleri kadın girişimcileri daha açık ve etkili bir girişimci ekosisteme yönlendirdi.

Yeşil İş Dünyasında Kadınlar Programı her iki ülkedeki “yeşil” kadın girişimciler ve girişimcilik ekosistemleri arasında uluslararası iş birliği inşa etmek amacıyla yöntem bilgileri, ağ ve iş fırsatları paylaşarak kadınların ekonomik güç kazanmasını ve kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor. Hollanda Krallığı İstanbul Büyükelçiliği, Hollanda ve Türk özel sektörlerinin desteğiyle gerçekleşen pilot etkinliğin gelecekteki iş ilişkilerinin başlangıcı olmasını ve her iki ülkedeki yeşil kadın girişimciler arasında sürdürülebilir bir programa dönüştürülmesini hedefliyor.

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