İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan'da

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan'da
Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan'da

Azerbaycan’ın Ağdam kentinde kurulumu tamamlanan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev alacak Türk askerleri Azerbaycan’a geldi.

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan’da - Tıkla İzle

Dağlık Karabağ'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yürütüyordu. Kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başlayacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan açıklamada, merkezde görev yapacak Türk askerlerinin Azerbaycan'a geldiği duyuruldu.

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde Türkiye tarafından 1 general ve 38 askeri personel görev yapacak.

Kamil Nadirli

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.