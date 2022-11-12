Türk Yatırım Fonu Başkanlığı'na Baghdad Amreyev atandı



Türk Devletleri Teşkilatı Sekretarya'sı (TDT) tarafından Türk Yatırım Fonuna atama ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dün Semerkant'ta gerçekleştirilen TDT 9. Zirvesi'nde Türk devletlerinin cumhurbaşkanları tarafından Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin özel bir kararın imzalandığı belirtilerek, “Bu karara göre TDT Genel Sekreteri görevini tamamlayan Bagdad Amreyev Türk Yatırım Fonu Başkanlığı'na atanmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, Türk devletleri tarafından kurulan ilk ve ana ortak finans kurumu özelliğine sahip olan Türk Yatırım Fonu'nun TDT üye devletlerin ekonomik potansiyellerini harekete geçirerek aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Fon'un varlıkları ve diğer yetkili finans kurumları aracılığıyla, temelde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) finansman sağlayarak destekleyeceği kaydedilen açıklamada, Türk Yatırım Fonu'nun önceliklerinin üye devletlerde girişimcilik, büyüme, istihdam, araştırma ve inovasyon, sosyoekonomik kalkınmayı teşvik etmek olacağı kaydedildi.

Aliia Raimbekova



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