Türk yatırımcıların ABD'ye ihracatı arttı

Geçmiş yıllarda düşük ihracat rakamları gerçekleşen ABD'ye pandemi sonrasında işadamları yoğun ilgi göstermeye başladı. İkili ilişkilerin gelişmesiyle birlikte Türk işadamları 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla yürümeye başladı. Temmuz ayında açıklanan ihracat rakamlarında, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke, 942 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu.

2010 yılında toplam 3.8 milyar dolar ihracat yapılan ABD'ye Türk işadamlarının ilgisi her geçen gün artıyor. 2018'de 8.3 milyar dolara çıkan ihracat rakamı, 2019'da büyüyerek devam etti. Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olurken, ABD'ye yapılan ihracat, bir önceki aya göre yüzde 19.2 arttı.

ABD ile Çin arasındaki rekabetten faydalanan Türk işadamları ABD'de stratejik ürünlerle bu ülkedeki pazar paylarını artırdı. ABD'deki Türk işadamlarına danışmanlık hizmeti veren TabaAmCham (Türk Amerikan İşadamları Derneği) Amerika Temsilcisi Av. Şekip Hardal, pandemi sürecinde çok sayıda işadamının ABD'ye ihracat yapmaya başladığını belirtti.

ABD'nin dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi olduğunu söylen Hardal, “Özellikle pandemi sürecinde farklı bölgelere ihracat yapmayı hedefleyen işadamlarına danışmanlık hizmeti vermeye başladık, pazar araştırması, lojistik destek, ürün tescili gibi çalışmaların sonucunda yüz güldüren neticeler aldık. Amerika'nın her bir eyaleti bir ülke büyüklüğünde. İhracatçılarımızın bu ülke için etkili stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Yol gösterdiğimiz pek çok yatırımcı bu ihracatımızın artmasında önemli rol oynadı” dedi.

ABD'ye pandemi döneminde tıbbi malzeme ihracatının da arttığını belirten Hardal, “Amerikalılar, Türkiye'nin pandemi dönemindeki performansını gördü. Tıbbi malzeme konusunda ciddi talep oluştu. Türkiye'nin bu konudaki bilgi birikimi ihracatçımızın çok işine yaradı. Bu ülkedeki prosedürlerin aşılması konusunda yaptığımız danışmanlıkla tıbbi malzeme satışı da arttı. Önümüzdeki dönemde bu artışın devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Amerika'nın “Buy America Hire America” politikasına da destek verdiklerini belirten Hardal, “Türk yatırımcının ABD'de yatırım yapması konusunda da danışmanlık veriyoruz. Bu kapsamda özellikle tekstil ve diğer sektör şirketlerinin FDA, EPA , Trademark gibi ihracat izinleri konusunda rehberlik yapıyoruz. Böylece ortaya yüz güldüren sonuçlar çıkıyor” diye konuştu