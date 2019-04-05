Türk Yıldızları 2019 gösteri takvimini açıkladı

Dünyada ve Türkiye'de yaptıkları gösteriler ile hafızalara ve gönüllere iz bırakan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi filosu Türk Yıldızları 2019 yılın içinde 18 yerde toplam 20 gösteri ve selamlama uçuşu yapacak. 14 Nisan'dan Doğanhisar'da başlayacak gösteri takvimi 25 Nisan'da Çanakkale gösteri ile devam edecek. 20 Temmuz'da Türk Yıldızları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin semalarını renklendirecek. Türk Yıldızları sezonun son gösterisini ise 1 Kasım tarihinde Çorlu'da gerçekleştirecek. Türk Yıldızları Doğanhisar, Çanakkale, Konya, Samsun, Isparta, Ilgın, Of, Trabzon, KKTC, Afyon, Aksaray, Salihli (Selamlama Uçuşu) İzmir, Sivrihisar, İstanbul, Adana, Fetiye ve Çorlu'da uçuş ve gösteri yapacak.

Emrah Elmas