Türk Yıldızları 30. doğum gününü kutluyor

7 Kasım 1992 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan emir ile hayata geçirilen Türk Yıldızları Akrotim Filo dünyada süpersonik uçaklar ile gösteri yapabilen enden gösteri ekiplerinden birisi. NF-5 A ve NF-5B tipi süpersonik savaş uçakları ile gösteri yapan filo 15 özel dizayn edilmiş savaş uçağı ile gösterilerini icra ediyor. Özel dizayn edilen gövde renkleri ile dosta gurur veren Türk Yıldızları şimdiye kadar dünya rekorları kıran yurtdışı gösterilerine ve yüzlerce yurtiçi gösteriye imza attılar.

Emrah Elmas

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