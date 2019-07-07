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Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti

Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti
Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti

Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları’nın Trabzon'daki uçuş gösterisi nefes kesti.

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen gösteri uçuşunu 10 binler izledi.

Beşirli Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki 6 kilometrelik sahil şeridinde 10 binlerce kişi gösteriyi izlemek için yerini alırken, gösteri sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik tıkandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Gösteri uçuşunu daha rahat izleyebilmek için çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranın çevresinde toplanırken, bazı vatandaşlar ise sahildeki balıkçı teknelerinde gösteriyi izlemeyi tercih etti. Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika boyunca havada sergiledikleri akrobatik hareketlerle izleyenleri mest ederken, vatandaşlar gösterinin muhteşem olduğunu söylerdiler. Vatandaşlar Türk Yıldızları ekibini başarılı gösterilerinden dolayı tebrik ederken, Türk Yıldızları Ortahisar ilçesinde üçüncü defa gösteri gerçekleştirdi.  

Bekir Koca - Fatih Yılmaz 

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