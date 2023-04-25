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Türk Yıldızları ve Solotürk Boğaz'da selamla uçuşu yaptı

Türk Yıldızları ve Solotürk Boğaz'da selamla uçuşu yaptı
Türk Yıldızları ve Solotürk Boğaz'da selamla uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk ve Türk Yıldızları, TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğaz’ı üzerinde selamlama uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları ve Solotürk Boğaz’da selamla uçuşu yaptı - Tıkla İzle

27 Nisan -1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST 2023 için hazırlıklar sürerken, Atatürk Havalimanı'na ulaşan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Solo Türk ve Türk Yıldızları da selamlama uçuşu için yeniden havalandı. İstanbul Boğazı'na ulaşan Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu yaptı. Türk pilotlarının uçuşu vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, turistler de dürbünlerle uçakları izledi.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz-Murat Horoz
 

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