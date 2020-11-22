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Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı
Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

Türk Yıldızları, Mardin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'nın Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı - Tıkla İzle

101 yıl önce Mardin'in Milli Mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal girişiminin direnerek engellemesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Mardin Onur Günü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları tarafından kadim şehrin semalarında selamlama uçuşu yapıldı. Tarihi Kartal Kalesinin etrafında dizilen soba boruları sayesinde kan dökülmeden bertaraf edilen Fransız işgalinden kurtulan Mardin'in semalarında gerçekleşen selamlama uçuşu vatandaşları hayran bıraktı.

Mihdi Aydoğan

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