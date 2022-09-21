Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen ve proje koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un yürüttüğü Kalite ve Akreditasyonu Geliştirme Çalıştayı'nın ilki ‘Oryantasyon Programı' nda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve YÖKAK Üyeleri ile Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanları ve Rektörleri, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı ve Müdürü ile seçkin akademisyenler bir araya geldi.

“Yıl sonu üyeliğimizi tamamlayacağız”

‘Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon' başlıklı konuşmasında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, “Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı'na (EQAR) yıl sonu üyeliğimizi tamamlayacağız. Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak. Akredite edilen yükseköğretim kurumları da EQAR tarafından yayınlanacak” diye konuştu.

“2027 yılına kadar tüm üniversiteler programa alınacak"

Türk üniversitelerinin geleceğe uygunluğu için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Muhsin Kar, “Türkiye'de kurumsal akreditasyon zorunlu. 2027 yılına kadar tüm üniversiteleri program çerçevesine alacağız. Yetkilendirdiğimiz ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından program akreditasyonlarını ise gönüllü kılıyoruz” dedi.