Türk zırhlıları vazgeçilmez oldu

Firma tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21), HIZIR II, EREN ve insansız kara aracı sergileniyor.

Katmerciler Ankara Fabrika Müdürü Şahan Sümer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla fuarın ilk gününde HIZIR II ve EREN 4x4 zırhlısının lansmanını yaptıklarını söyledi.

HIZIR II ve EREN 4x4 araçlarına yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Sümer, "Hızır II aracı bir önceki Hızır I aracımızın daha büyük versiyonu. 9 kişiden 14 kişiye artırılmış personel kapasitesi mevcuttur. Bu araç Kamuyu Aydınlatma Platformu'na verdiğimiz gibi Kenya'ya 118 tane ihracatı imzalanmış olan ataçtır. Katmerciler bugüne kadar 65 ülkeye ihracat yapmıştır, hem sivil hem de askeri araçlar olarak. HIZIR'ın daha önce birkaç ülkeye ihracatı yapıldı ve hala daha hazır kontratlar devam etmektedir" dedi.

"İkici siparişler gelmektedir"

"Türkiye'de pek çok firma zırhlı tekerlekli araç imalatı konusunda ihtisas sahibi olmuştur" diyen Sümer, "Bu firmalardan biri de biziz. Gerçekten güzel ürünler üretmekteyiz ve yurt dışı pazarlarda da kabul görmektedir. Daha önce sattığımız ülkelerden ikinci siparişler gelmektedir. Bu da ürünlerin gerçekten beğenildiğini göstermektedir" diye konuştu.

EREN aracının meskun mahal müdahale aracı olarak 4x4 zırhlı tekerlekli araçların en küçük modeli şeklinde tasarlandığını vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

"Amacı şehir içindeki operasyonlarda dar sokaklarda hem zırh hem de mobilite sağlayarak polisimizin askerimizin güvenliğini sağlayan bir operasyon aracı olmasıdır. Askerimizin ve polisimizin bize gösterdiği özelikler yeni tasarlanmış ve lansmanı yapılmış araçtır."

Hedef daha çok kullanıcıya ulaşmak

65 ülkeye ihracat gerçekleştiren Katmerciler'in geçen sene yüzde 80'in üzerinde ciroda ihracatı bulunan bir firma olduğunu anlatan Sümer, "Bu konudaki ürünlerini artırarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha çok araçlarını kullanıcılara ulaştırmayı planlamaktadır. Sadece burada görmüş olduğunuz askeri ürünler yoktur. Ayrıca araç üstü ekipman konusunda da çok sayıda konfigürasyonla piyasada ciddi bir söz sahibi durumumuz vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Ersin Turan

