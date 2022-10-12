Türkan Şoray AKM Türk Telekom Lounge'ta hayranlarıyla buluşuyor

Türk Telekom, kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi'nde teknoloji ve sanatı harmanlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu Projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de destekçisi olan Türk Telekom, Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ı sevenleriyle buluşturacak.

‘Selvi Boylum, Al Yazmalım' nostalji yaşatacak

Festival kapsamında, 16 Ekim saat 14:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğinde gösterimi yapılacak ‘Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi izleyenlere keyifli bir nostalji yaşatacak. Gösterimden önce, Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında hayranlarıyla buluşacak.

23 Ekim'e kadar sürecek ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliği kapsamında, Türk sinemasının klasikleşen filmleri ile son dönemin sevilen yapımlarının gösterimi yapılacak.

Festival kapsamında gösterilecek filmler:

12 Ekim 2022, Çarşamba- 19:30 Fantastik Canavarlar:Dumbledore'un Sırları

13 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Titanic

16 Ekim 2022, Pazar- 12:00 Raya ve Son Ejderha

14:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

17 Ekim 2022, Pazartesi-19:30 The Great Gatsby

18 Ekim 2022, Salı -19:30 Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu

19 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Tosun Paşa

20 Ekim 2022, Perşembe-19:30 Aile Arasında

23 Ekim 2022, Pazar-14:00 Aslan Kral

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