Türkan Şoray izdihamı

Tarsus'taki etkinliğe katılan Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Türkan Şoray, hayranlarının izdihamıyla karşılaştı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte söyleşinin olacağı salona gelen Türk Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında etkilenirken, ünlü sanatçıyı görmek isteyenler izdihama yol açtı.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Şahmeran benim hayatımda çok önem verdiğim filmlerden biridir. Bu filmi çekerken ve 40 metrelik bir kuyruk takıldığında kendimi gerçek bir yılan hissettim. Müthiş bir filmdi. Şahmeran efsanesinin yeni nesillere de anlatılıyor olması beni çok etkiledi. Sizlerle beraber olduğum zaman kendimi çok genç, enerjik ve hayata bağlamış hissediyorum. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Tarsusluları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği 'Şahmeran' etkinliğinde gün boyu Şahmeran figürlü el sanatları ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantlar, söyleşiler, gösteriler ve müzik dinletileri yer aldı. Etkinlik alanında belediye tarafından oluşturulan 3 boyutlu devasa Şahmeran kutusu ise ilgi çekti. Katılımcılar kutunun içine girerek Şahmeran figürü ile fotoğraf çektirdi.