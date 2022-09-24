Türkan Şoray ve Ahmet Mekin seneler sonra aynı karede

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Kitap Günleri” 24 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek. "Kitap Günleri" etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. “4. Kitap Günleri” etkinliğinin açılışına "Selvi boylum al yazmalım" filminde birlikte rol alan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in katılımlarıyla önce Bandırma Cumhuriyet meydanında söyleşi düzenlendi ve ardından kurdele kesilerek kitap stantlarının açılışı yapılarak stantlar ziyaret edildi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun sanatçılara katılımları sebebiyle yağlı boya Bandırma vapuru simgeli tablo hediye etti.

Gökhan Dağlı - Serhat Barış

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