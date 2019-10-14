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Türkçe ve Matematik'te şampiyonlar belli oldu

Türkçe ve Matematik'te şampiyonlar belli oldu
Türkçe ve Matematik'te şampiyonlar belli oldu

Hazır Bulunuşluk Sınavında Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik’te büyük başarı elde etti.

Muğla İl Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Hazır Bulunuşluk Sınavında Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik'te şampiyon oldu. Sınava Muğla genelinde 144 okul katıldı. Hazır Bulunuşluk Sınavında Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik'te büyük başarı elde etti.

Sınava Yağız Taşkın, Kübra Nüdem Cabuğa, Derin Sözer, Eylül Tozam, Batu Karabey, Deniz Berk Türkkal, Cengiz Tuna Efe, Naşit Ege Çandır, Selim Efe Pahna, Öykü Gökçe, Simay Saydır ve Kemal Ege Özgün ile katılan Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik'te Bodrum 1.si oldu. Başarılı ekip ayrıca Matematik dersinde Muğla 8. si Türkçe de ise Muğla 9.su oldu.

Hazırbulunuşluk nedir?

Hazırbulunuşluk, yeni bir öğrenme yaşantısının gereklerine uygun kişisel yeterlik ve özelliklerin tümü olarak açıklanıyor.

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