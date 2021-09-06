Turkcell 22 yıllık merhum çalışanı için anaokulu inşa ettirdi

Turkcell, 22 yıl boyunca altyapı operasyonları bölümünde görev yapan çalışanı Mühendis Müjdat Kamotar'ın adına Ankara'da bir anaokulu inşa ettirdi. Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2018 yılında hayatını kaybeden Kamotar'ın adını taşıyan okul, Millî Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Başkent Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Peçenek Mahallesi'nde Kamotar ailesi tarafından bağışlanan arazi üzerine inşa edilen ve 4 sınıftan oluşan okulda toplam 100 öğrenci eğitim alacak.

Müjdat Kamotar'ın doğum gününde (2 Eylül) hizmete giren okulun açılış törenine Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Yıldırım'ın yanı sıra Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve şirket yöneticileri de katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Murat Erkan şunları söyledi: "Şirket olarak tüm çalışanlarımızla birlikte ülkemize her alanda değer katmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışanlarımızdan biri de şirketimizde çok sevilen ancak aramızdan zamansız bir biçimde ayrılan Müjdat Kamotar'dı. Müjdat arkadaşımızın adını unutmamak için ona olan vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Ailesinin tahsis ettiği Peçenek Mahallesi'ndeki bu arazide onun gibi nice başarılı mühendislerin yetişmesine vesile olmak için inşa ettirdiğimiz bu anaokulunun açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu okulun eğitimin önemine inanan biri olan çalışma arkadaşım merhum Müjdat Kamotar'ın adını taşıması gerçekten hepimiz için çok anlamlı ve değerli. Bu vesileyle başta Kamotar ailesi olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına ve okulun yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız”.

Açılışı yapılan Müjdat Kamotar Anaokulu, 817 metre kare arazi üzerine kuruldu. 100 öğrenci kapasitesine ve 616 metre kare kapalı alana sahip okulda toplam 4 sınıfı bulunuyor.