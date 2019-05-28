Turkcell Avrupa'dan iki ödülle döndü

Turkcell, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Network Virtualization &SDN Europe'ta En iyi NFV/SDN Çalışması kategorisinde Turkcell, Data Optimizasyonu projesiyle birinci seçildi. Ayrıca şirket, Fransa'da düzenlenen Next Generation Optical Networking Global konferansında ise Best Global Optical Service Provider (En İyi Küresel Optik Servis Sağlayıcı) ödülünün sahibi Turkcell oldu.

Turkcell'in çözümleriyle sayfa açılış süreleri yüzde 35 azaldı

Yapılan bilgilendirmede; data optimizasyon projesi kapsamında Turkcell'in ortaya koyduğu TCP optimizasyon çözümü; müşterilerin internette zaman kaybını azaltıyor. Bu çalışma sayesinde sayfa açılış süreleri yüzde 35 azalırken, indirme hızları yüzde 27, yükleme hızları ise yüzde 60'a varan oranlarda artıyor.

Çalışmalarını müşteri memnuniyeti odaklı bakış açısıyla sürdüren şirket, fiber altyapısı üzerinden sağladığı optik şebekesiyle de ödül aldı. Turkcell, Fransa'da her yıl düzenlenen Next Generation Optical Networking Global konferansından Best Global Optical Service Provider (En İyi Küresel Optik Servis Sağlayıcı) ödülünü aldı. Turkcell sahip olduğu 45 bin kilometrelik fiber altyapısı üzerinden, her yıl yüzde 60 büyüyen ve 2018 sonu itibariyle 63 Tbps'a ulaşan; koruma yapısıyla müşterilerine yüzde 99,99 erişim sağlayan ağı sayesinde ödüle layık görüldü.