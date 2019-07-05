Turkcell Bilişim 500'den ödülle döndü

Dün akşam düzenlenen Bilişim 500 ödül töreninde Turkcell, gecenin şampiyonları arasında yer aldı. Türkiye'nin alanındaki en büyük şirketleriyle beraber sektör verilerinin de açıklandığı Bilişim 500 Ödül Töreni, İstanbul Beyoğlu'nda düzenlendi.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2018 yılı net satış rakamlarına göre hazırlanan ve Türkiye'nin bu alandaki tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Global Bilgi, 874 milyon TL'lik gelirle, hem yılın hizmet sağlayıcısı oldu hem de 'çağrı merkezi hizmeti' kategorisinde 10 yıl art arda birinci sırada yer aldı. Ödül töreninde Turkcell de 'yılın telekom şirketi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Aynur: "20 noktada, 12 bin çalışanla, 8 dilde hizmet veriyoruz"

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur şirketin başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada ödülün asıl sahibinin binlerce çalışma arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Bugün Turkcell Global Bilgi Türkiye'de 15, Ukrayna'da 5 olmak üzere 20 farklı noktada, 12 bin çalışanıyla 8 dilde hizmet veriyor. 10 yıldır bu ödülü aralıksız olarak almak hiç kolay değil. Bu birinciliğin asıl sahibi çalışma arkadaşlarımızdır, bu büyük ailedir. Emeklerin karşılığı olan ödüller, yenilerini getirmek için binlerce çalışanımıza büyük motivasyon kaynağı olacak. Her müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren üretken uygulamalarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Hem sektörü geliştirmeye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 20'nci yaşımızı kutladığımız bu senede bu iki ödülde emeği geçen ve bizi buraya taşıyan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.