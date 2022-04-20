Turkcell “Daha İyi Bir Dünya” dedi, alanında yetkin isimler projeyi destekledi

Daha iyi bir dünya hedefiyle çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerini pozitif yönde artırmak için çalışmalarını sürdüren Turkcell, Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yepyeni bir proje hayata geçirdi. Sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, Türkiye'de ve dünyada faaliyetleri anlatmak için hayata geçirilen 10 bölümlük ‘Daha İyi Bir Dünya' projesi kapsamında, Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla alanında lider 10 isim tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

Podcast serisi kapsamında Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Müdür Murat Erkan ve Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar da operatörün sürdürülebilirlik konusunda toplumsal, çevresel ve yönetişimsel etkilerine ve faaliyetlerine değindi.





Türkiye'nin Sürdürülebilirlik alanında önemli isimleri ‘Daha İyi Bir Dünya'ya destek verdi

Sürdürülebilirlik alanında Türkiye'nin önde gelen liderleri de ‘Daha İyi Bir Dünya' podcast projesinde yer aldı. Her bölümde bir konuğun yer aldığı seride TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Filiz Karaosmanoğlu, International Labor Organization Türkiye Direktörü Numan Özcan, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık, GETEM Direktörü Engin Yılmaz, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Kerem Alkin görüşlerini ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Operatörün dijital müzik platformu fizy ve dijital yayıncılık platformu Dergilik'te yayınlanan podcast serisinin moderatörlüğünü ise Sürdürülebilirlik alanında deneyimli gazeteci Didem Eryar Ünlü ve haber spikeri Murat Güloğlu üstlendi.