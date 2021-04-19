Turkcell dijital abonelik için hazır

Turkcell, pandemiyle birlikte teknolojinin daha da önem kazandığı dünyada dijital çalışmalarına devam ediyor. Yeni dünyada, özellikle pandemi döneminde dijital kanallardan aktivasyonların uçtan uca dijital şekilde yapılmasının ne kadar kritik ve büyük bir ihtiyaç olduğu görüldü. Bu ihtiyaca yönelik hızla çalışmaya başlayan operatör, geliştirdiği teknoloji sayesinde dijital kanallardan tüm abonelik süreçlerini müşterilerine sunmak üzere çalışmalarını tamamladı. Yapay zekadan yüz tanıma teknolojisine kadar farklı teknolojilerin aynı anda kullanılmasıyla ortaya çıkan çözüm sayesinde Turkcell'den yeni hat almak ya da numarasını taşımak isteyen müşteriler artık evlerinden çıkmak zorunda kalmadan, Dijital Operatör uygulaması üzerinden 3 dakikada işlemlerini yapabilecek. Dijital kanallardan tüm abonelik süreçlerinin müşterilere sunulabileceği teknoloji hayata geçtiğinde dijital abonelik, büyük kolaylık sağlayacak.

Bu yeni teknoloji sayesinde tüm işlemlerin daha da güvenli hale geleceğini aktaran Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Operatör olarak müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt vermek için çalışıyor ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Pandemi döneminde müşterilerimizin iletişim ihtiyacı her koşulda ve durumda devam etti. Biz de müşterilerimizin cep telefonlarından kolayca abonelik başlatabileceği ve diğer tüm işlemlerini yine evden çıkmadan dijital olarak kolayca yapabilecekleri teknolojilerimizi geliştirdik. Böylece dijital kanallardan yeni hat ve numara taşıma talebinde bulunan müşterilerimizin tüm süreçlerini dijital yöntemlerle sonuca kavuşturacağız. Şu anda müşterilerimize uçtan uca dijital aktivasyon sürecini yaşatmak için, yönetmeliğin son halinin yayınlanıp yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre Turkcell, pandemi sürecinde dışarıya çıkmak zorunda kalan müşterilerine de mağazalarda kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda tüm mağazalarında Kasım 2020'de hayata geçirilen temassız mağazacılık ile müşterilerin mağaza içerisinde temas etmeden; kampanyalar hakkında bilgi alabilecekleri, cihaz incelerken ürün bilgilerine ulaşabilecekleri, oyunlara katılıp, sigorta işlemlerini ve kasada ödemelerini yapabilecekleri bir temassız mağazacılık deneyimi sunuluyor. Ayrıca, yapay zekayla desteklenen ‘Go Kasa' ile POS işlemi için kasaya gelen müşterilere, kişiye özel teklif ve çapraz satış teklifleri de sunuyor. Böylece mağaza çalışanlarının müşteri ile iletişimi kolaylaşıyor ve kasa trafiğinin verimli yönetilmesi sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde temassız mağazacılık uygulamasının kapsam ve teknik yeteneklerinin artırılması hedefleniyor.

Yakın gelecekte mağazalardaki dijital yenilikler

Müşteriler, yeni kimlik uygulaması Proov üzerinden aldıkları dijital kimliklerle mağazalardaki kampanyalardan ilave evrak getirmeksizin faydalanabilecek. Vitrin ve mağaza içi ekranlardaki yüz algılama uygulamaları ile müşterilere kişiselleştirilmiş anlık interaktif hediye ve kampanya teklifleri sunulacak.

Operatör ayrıca online kanallardan aldıkları ürünleri daha hızlı teslim almak isteyenler için 81 ile yayılan bayi gücünü de kullanarak müşterilerin kendilerine en uygun mağazadan ürünlerini teslim alabilmelerini sağlayacak bir hizmetin devreye alınması için çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Turkcell mağazaları, pandemi döneminde artan müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak küçük ev aletleri gibi yeni ve farklı kategorilerde ürün satışlarına da başladı. Önümüzdeki dönemde büyük hacimli dayanıklı tüketim ürünleri de operatörün mağazalarında satışa sunulacak. Bu ürünlerin satış sonrası direkt müşteri adresine teslim edilmesi de sağlanacak.