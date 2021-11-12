Turkcell, ‘Dijital Bahar' ile sporu evlere taşıyor

Turkcell, toplumsal fayda oluşturmak ve yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı projeler geliştirmeye devam ediyor. Operatör, Dijital Bahar Projesi kapsamında önemli bir projeye imza atarak yaşlıların daha zinde yaşam sürebilmesi için evde takip edebilecekleri spor programı hazırladı. Onlarca farklı egzersizin detaylı olarak anlatıldığı video içeriklerde, yetişkinler için faydalı birçok fiziksel hareket, spor eğitmenleri eşliğinde gösteriliyor.

Verilen bilgiye göre operatör; güçlü altyapısı, yenilikçi teknolojileri ve sosyal fayda üreten projeleri ile yaşlılara hayatın her alanında destek olmayı sürdürüyor. 2021 Mart ayında hayata geçirilen Dijital Bahar Projesi'yle birlikte büyükler, teknolojinin getirdiği olanaklarla yepyeni aktivitelere erişebiliyor. Dijital Bahar Projesi, Türkiye'de bir ilk olarak spor programını büyükler için evlere taşıyor, evde egzersiz programı içerikleriyle büyüklerin sağlıklı ve zinde kalmalarına olanak sağlıyor.

Spor eğitmeni eşliğinde birçok faydalı hareketin gösterildiği videolara, turkcell.com.tr/dijitalbahar adresinden, Turkcell Akademi'den ve operatörün YouTube kanalı üzerinden ulaşıldığı belirtildi.