Turkcell dijital dönüşüme ‘tedarikli'

Dijital operatör Turkcell'in, müşterileri için sunduğu hizmetleri geliştirme sürecine teknolojik gelişmeleri dahil etme deneyimi uluslararası alanda ilgi topluyor. İspanya'nın Barselona şehrinde 20'ncisi düzenlenen ProcureCon Europe Konferansı'nda konuşan Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, kökten bir dijital dönüşümün şirketlerin ayakta kalması için neden hayati olduğunu ortaya koydu. Dünyanın önde gelen şirketlerinden 65 üst düzey yöneticinin sunumlarıyla yer aldığı organizasyonda Türk, tedarik zinciri yönetiminde yapay zeka ve robotik teknoloji kullanımından çarpıcı örnekler verdi.

Her yıl düzenlenen ProcureCon Europe'a yine tedarik, satınalma ve lojistik operasyonlarının küresel çapta önde gelen yaklaşık 300 yöneticisi katıldı. Bu alanda inovasyonu ve rekabeti hızlandırıcı fikirlerin konuşulduğu konferansta öne çıkan başlık dijitalleşme oldu.

"Veriyi doğru işleyenler geleceğin lideri olacak"

Ali Türk, 'Dijital dönüşüm yolculuğunuzu güçlendirmek için yapay zeka, makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu benzeri son teknolojilerden faydalanmak' başlıklı konuşmasında verinin işlenmesinin önemine dikkat çekerek "Günümüzde telefonlarımızla büyük miktarlarda veri oluşturuyoruz. 5G'nin hayatımıza tam olarak girmesi ve nesnelerin interneti ile hem milyarlarca insan hem de milyarlarca cihaz birbirine bağlı olacak. Bununla birlikte ne kadar çok verinin ortaya çıkacağını ve işleneceğini bir hayal edin. Veri günümüzün en değerli varlığı. Gelecekte de böyle olacak. Veriyi işleyen firmalar da, şimdi olduğu gibi, önde gelen, lider firmalar olacak. Veri sayesinde malumata ulaşıyoruz. Malumattan bilgi elde ediyoruz. Bilgi de bize bilgelik sağlıyor. Geleneksel şirketler bu piramidi tırmanmak için insan kaynağını kullanıyor. Dijital firmalar ise bu piramidin ilk basamaklarını robotik ve yapay zeka destekli teknolojilere bıraktı. Bu elbette dijital firmalar için güzel bir haber ama geleneksel firmalar için hiç güzel bir haber değil. Bu zor pazarda rekabet edebilmek için tüm tedarik zinciri süreçlerinin dijitalleşmesi gerekiyor. Bu dönüşüme ayak uyduramayan şirketler hayatta kalamayacak, bu yüzden biz Turkcell olarak bu dönüşüme liderlik ediyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.