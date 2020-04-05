Turkcell, evdeki günlere müzikle eğlence katıyor

Dijital operatör Turkcell, #EvdeHayatVar projeleriyle evdeki yaşama değer katmaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin son dönemde öne çıkan isimleri #EvdeHayatVar konserleriyle her akşam hayranlarıyla buluşuyor. Fizy ve TV+ uygulamaları üzerinden yayınlanan performanslar ünlü isimlerin evlerinden gerçekleşiyor ve yüz binlerce müziksever keyifli anlar yaşıyor. Can Ozan, Tepki, Simge, Ersay Üner, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı performans serisi, bu akşam saat 21.30'da Feride Hilal Akın ile devam edecek. Akın'dan sonra ise Deeperise, Emircan İğrek ve Gripin evlere konuk olacak.

Sosyal medya üzerinden söylediği şarkılarla beğeni toplayan Feride Hilal Akın kısa sürede tüm listelerde de ilk sıralara yerleşti. Enbe Orkestrası ile imza attığı “Bilir Mi” sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giren Akın, “Gizli Aşk”, “Şehrin Yolu”, “Yok Yok” ve “Kim” şarkılarıyla son dönemin en iyi seslerinden biri olarak gösteriliyor.